На Харьковщине мошенник обокрал вдову погибшего бойца ВСУ – выведал нужную информацию и снял деньги с карточки

На Харьковщине мошенник обокрал семью вдовы погибшего силовика ВСУ. Пользуясь навыками социальной инженерии, он заблокировал сим-карту женщины, восстановил её номер на своё имя, и снял все деньги с банковской карты.

Об этом сообщает «Комментарии.UA Харьков».

«Несколько дней назад мы похоронили нашего друга и собрата Сашу Андриенко.

Я написал пост об этом, где указал карточку жены для всех желающих помочь. Потому что трое детей остались без кормильца. Многие откликнулись. Каждый помог, чем мог. А сегодня то, что осталось от похорон на карточке, украли. Украл мошенник», - написал на своей странице в Facebook сослуживец погибшего Глеб Бабич.

По его словам, мошенник позвонил одному из волонтеров, который знал Александра Андриенко лично, рассказал, что хочет помочь и спрашивал, «что за человек» был комбат. Волонтер рассказал, кем был Александр, и чем помогал подразделению. Узнав все это, мошенник позвонил вдове, рассказал, что он от волонтера и для достоверности вспомнил помощь, которую тот оказывал. Мошенник также рассказал, что хочет помочь семье Андриенко, и в конце попросил номера телефонов родителей погибшего.

После телефонной беседы у жены комбата перестал работать телефон. Преступник заблокировал сим-карту, и заказал восстановление в компании оператора. Для подтверждения номера необходимо было назвать телефоны, по которым чаще всего происходят звонки, а в этот период большинство звонков были на телефоны родителей. В результате, имея номер телефона, к которому была привязана банковская карта, мошенник снял деньги. Жена погибшего комбата написала заявление в полицию города Первомайска.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса, проводится проверка.

Напомним, как в Очакове женщина выманила у местной жительница шесть тысяч гривен за «снятие порчи» - полиция обращается за помощью в поиске мошенницы. А ранее в области 25 июля трое граждан потеряли 76 тысяч гривен из-за мошенников, которые представились работниками банка.