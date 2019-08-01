СБУ за три года так и не допросила человека, который может стать ключевым свидетелем в деле нацгвардейца Маркива

В деле о гибели журналиста Андреа Рокелли, по которому в Италии осудили украинского нацгвардейца Виталия Маркива, есть еще один свидетель, но СБУ за три года так его и не допросила.

Об этом сообщает «theБабель».

В мае 2014 года у горы Карачун под Славянском во время обстрела погибли итальянский журналист Андреа Рокелли и российский переводчик Андрей Миронов. По обвинению в убийстве Рокелли итальянский суд приговорил военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Прокурор построил обвинение на показаниях одного очевидца, которого зовут Вильям Рогелон – это журналист, который находился с Рокелли и выжил. Других очевидцев в процессе не опрашивали.

Тем не менее, на месте гибели Рокелли находился как минимум еще один свидетель. Он воевал на стороне «ДНР» и в момент обстрела проезжал мимо группы Рокелли на мотоцикле. Впоследствии его опросил агент СБУ, который передал показания своему руководству. По словам источника «theБабеля» в Службе безопасности, очевидца так и не допросили, хотя он остался жить на подконтрольной Украине территории.

Служба безопасности Украины расследует дело нацгвардейца Виталия Маркива почти три года – с октября 2016. До 2016 года дело расследовала донецкая полиция. Это следует из ответа на запрос «theБабеля» в СБУ.

«Следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту гибели 24.05.2014 года во время артиллерийского обстрела гражданина Италии А. Рокелли и гражданина РФ Миронова А. М. Указанное уголовное производство начато в мае 2014 года следователями органов МВС Украины в Донецкой области, до ноября 2016 расследование осуществлялось этим органом», - сообщили в СБУ.

По данным источников «theБабеля» в СБУ и контрразведке, в деле есть как минимум один прямой свидетель, который находился рядом с Рокелли в момент его гибели. Это сепаратист из штаба тогдашнего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина. Во время обстрела он проезжал мимо группы Рокелли на мотоцикле вместе с еще одним пассажиром. Источник общался со свидетелем на неподконтрольной Украине территории в 2014 году, через некоторое время после обстрела.

- Есть непосредственные свидетели. Один из них проезжал мимо и попал под этот же обстрел. На тот период он служил у боевиков. Он родственник замначальника контрразведки штаба Стрелкова. Итальянец и переводчик ехали на машине, а этот ехал на мотоцикле. Он рассказывал, как оттаскивал его [тело погибшего Рокелли].

О еще одном человеке, который прятался во время обстрела в овраге, где Рокелли, журналист Уильям Рогелон, переводчик Андрей Миронов и водитель такси укрылись от обстрела, рассказывал и сам Рогелон. Он выжил и стал ключевым свидетелем в итальянском суде:

- Мы оставались на месте около десяти минут. Мы приблизились к поезду и в этот момент из кустов возле поезда вышел человек. Он был в штатском и в пляжных тапочках. Он бежал в нашем направлении и кричал по-русски. Миронов нам перевел на английский, что по нему стреляли, и этот человек говорил, что нужно немедленно уезжать.

В СБУ не ответили на официальный запрос «theБабеля», допрашивали ли они свидетелей обстрела и кто эти свидетели, сославшись на тайну следствия: «Ведомости досудебного расследования не подлежат разглашению». По словам источника «theБабеля», после ухода Гиркина из Славянска свидетель остался жить на подконтрольной Украине территории.

- Он был не военным, а гражданским, просто его родственник оказался в штабе, потому он и пошел туда служить. После ухода Гиркина он остался в Краматорске, его можно было брать, но никто этим не стал заниматься.

В СБУ указали, что «материалы производства не содержат данных о причастности Маркива к обстрелу, в результате которого погибли иностранные граждане». Итальянская сторона не допрашивала очевидца, проезжавшего на мотоцикле. Заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире «Громадського» сказал, что Италия отказалась от предложения ГПУ и СБУ создать совместную следственную группу и провести эксперимент на месте обстрела.

По словам источника «theБабеля», итальянская сторона хотела обменять Маркива на двух граждан Италии, которые воевали на стороне боевиков. Журналисты отправили запросы о том, есть ли в Украине заключенные граждане Италии.