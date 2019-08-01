В Николаеве на взятке в $1,5 тысячи от клиента задержали адвоката – он обещал повлиять на следователя, чтобы тот закрыл дело

В Николаеве сотрудники СБУ и ГБР разоблачили в получении неправомерной выгоды местного адвоката, который обещал своему клиенту за деньги повлиять на следователя полиции.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что адвокат требовал у своего подзащитного 1,5 тысячи долларов США. За эту сумму адвокат обещал повлиять на следователя для принятия решения о непривлечении подозреваемого к уголовной ответственности за кражу и закрытия этого уголовного производства.

Правоохранители задержали адвоката в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Николаева во время получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении адвокату о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.