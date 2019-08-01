В Днепре пьяный водитель «Hyundai» протаранил маршрутку, пострадали более 10 человек

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1778 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1066)   

В четверг, 1 августа, в Днепре на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки «Mercedes Sprinter» и Hyundai Getz.

Об сообщает «Информатор» с места происшествия.

Авария произошла около 07:00. По предварительной информации от полиции, за Hyundai была погоня, так как водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением и влетел в маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города.

После удара маршрутку перевернуло на бок. Сообщается о более 10 пострадавших.

С места аварии госпитализированы больше 10 человек, состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое. Тормозной путь Hyundai составил около 40 метров.

Напомним, ранее возле Киева на трассе произошло масштабное ДТП – пострадали 18 человек.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность