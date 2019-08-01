В Запорожской области спецназ задержал двух братьев 25 и 16 лет за избиение полицейских

Второй подозреваемый в нападении на сотрудников полиции города Васильковка, Запорожской области, который был объявлен в розыск, задержан на рассвете 1 августа 2019 совместными действиями оперативников внутренней безопасности НПУ, бойцов КОРДа и следственных ГУНП в Запорожской области. Злоумышленник устроил схрон в родительском доме, надеясь избежать ответственности.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины в Facebook.

Напомним, 19 июня 2019 года в городе Васильковка, что в Запорожской области, группа агрессивно настроенных молодых людей совершила нападение на сотрудников местного отделения полиции. Старшего участкового офицера полиции и старшего следователя полиции избили и отобрали личные вещи и служебные удостоверения.

Пострадавшие стражи порядка были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами. Злоумышленников поймали по «горячим следам». Оперативники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ совместно со следователями Запорожской милиции и работниками Васильковского отдела полиции разоблачили среди наиболее активных нападающих двух местных жителей.

Злоумышленники оказались родными братьями, 1994 и 2003 годов рождения. Заочно им было объявлено подозрение в совершении преступления и получено разрешение суда на задержание.

16-летнего виновника происшествия, который спровоцировал конфликт, задержали. Учитывая, что нападающий - несовершеннолетний, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его старший брат исчез из поля зрения правоохранителей, поэтому подозреваемого объявили в розыск.

Полтора месяца 25-летний мужчина скрывался, соблюдая конспирацию, с целью избежать наказания за совершенные действия. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что беглец находится на территории дома его родителей.

На рассвете 1 августа 2019 года во время совместной спецоперации Запорожского управления ДВБ НПУ, бойцов спецподразделения КОРД и работников следственного управления ГУНП в Запорожской области, во процессуальным руководством областной прокуратуры, разыскиваемого задержали.

Сразу после совершения разбойного нападения на полицейских, осознав, что придется нести ответственность, злоумышленник устроил в родительском доме тайник. Между крышей и обшивкой двухэтажного дома, закутавшись в некий полиэтиленовый «кокон», чтобы не травмироваться опасной стекловатой, человек переждал обыск полиции и надеялся таким образом отсидеться пока будет длиться следствие.

Сейчас в порядке ст.209 УПК Украины фигурант преступления задержан и помещен в изолятор временного содержания. Братьям грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Дальнейшую их судьбу решит суд.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что за неэффективную работу был отстранен, а затем снят с должности руководитель этого отдела полиции, а также ряд руководителей ГУНП Запорожской области.

Напомним, как в Киеве компания молодых людей избила полицейского и забрала у него оружие и сумку. А ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек. Он оказался работником полиции.