На Николаевщине местные жители конфликтуют с предпринимателем, который копает песок на их землях

На Николаевщине предприниматель, у которого закончился песок на собственном карьере, берет его с соседской земли, принадлежащей селянам. Против него возбудили уже четыре уголовных производства.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По словам владельцев земель, предприниматель посылает водителей добывать песок на их участки рано утром, чтобы никто не видел. Журналисты успели заснять, как тракторы копают песок, а их работу блокируют добровольцы-участники АТО. Координатор Алексей Панченко заявил, что будет ждать полицию, а сами водители техники в комментарии рассказали, что копают практически ежедневно, а песок им сказал возить директор карьера Сергей Воронков.

«Песок сказали возить. Воронков», - сказал один из водителей.

Сергей Воронков Сам Воронков убеждает, что водители туда поехали по собственной инициативе.

«Я такого задания не давал», - уверяет директор карьера.

В свою очередь, шоферы признались, что руководство карьера приказало в случае поимки брать вину на себя. В сюжете говорится, что воровать песок с земли селян рабочие карьера начали еще три года назад, когда у них он закончился. Теперь владельцам земель негде сеять пшеницу.

«Раскопал мне 9 га земли, сняли поверхностный слой и 4 га уже выбрали песка», - рассказал арендатор земельного пая Николай Кулик.

Полиция, приехавшая по вызову добровольцев, подтвердила, что земля является собственностью селян и опечатала технику. Сам владелец карьера Дмитрий Гуренчук, приехав на место, показал Дмитрий Гуренчук разрешение на добычу песка именно на этой территории.

«Есть разрешение, есть лицензия на добычу песка на данной территории. Это спецразрешение 2006 года на 27,5 гектаров», - сказал Дмитрий Гуренчук.

В то же время, селяне говорят, что на эти паи у них есть законные государственные акты, а предприниматель хотел отнять у них земли через суд. Один из владельцев пая Сергей Илык заявил, что бизнесмены предлагали ему взятку.

«Предлагал мне взятку, деньги, чтобы я поехал в сельский совет с ним, подписал бумаги, что отказываюсь от земельного пая», - рассказал Сергей Илык.

Еще одна владелица пая Тамара Сивач добавила, что акты на землю ей выдали в 2003 году. Юрист Татьяна Сидоренко отметила, что разрешение на добычу у Гуренчука может быть поддельным, а суд не имел права принимать от него иски по отмене государственных актов людей.

«Только государство имеет право обращаться в суд с таким иском и выплачивать компенсацию владельцам за утрату права собственности», - рассказала Татьяна Сидоренко.

В то же время, пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Николаевской области Елена Бережная отметила, что в деле имеет место самозахват и незаконная добыча. При этом сами владельцы земель понесли убытки более 450 тысяч гривен, а государство – больше 23 миллионов.

«Это самозахват и незаконная добыча земельных недр. Граждане понесли убытки на свыше 450 тысяч гривен, государство на более чем 23 миллиона гривен», - заявила Елена Бережная.

Однако суд отказал селянам наложить арест на их земли во избежание дальнейшего воровства, даже несмотря на видеодоказательства. По словам арендатора пая Николая Кулика, суд посчитал, что владелец карьера не нарушает законодательство.

«Суд нам отказал, ссылаясь на то, что он не нарушает законодательство. Платит в судах – суд принимает решение в его пользу», - считает арендатор земельного пая Николай Кулик.

В сюжете также сообщается, что по факту, который зафиксировала съемочная группа ТСН, полиция открыла еще одно уголовное производство, четвертое по счету. Теперь дело опять за судом.

Ранее сообщалось, что николаевские фермеры обвинили депутата Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Игоря Ивануну в рейдерском захвате земель и подделке документов.

В то же время, депутаты Николаевского областного совета не выслушали фермеров, обвиняющих депутата Игоря Ивануну в рейдерском захвате их земель и послали в правоохранительные органы, которые, по словам фермеров, уже несколько лет не расследуют дела по их обращениям.

В свою очередь, в среду, 19 июня, жители Николаевского района митинговали под зданием Главного управления Нацполиции в Николаевской области против общественной организации «АгроСила» и фермеров, которые, по их словам, незаконным образом забирают земли.

При этом сам Игорь Ивануна заявил, что подал иск на фермеров, которые обвиняют его в рейдерском захвате их земель.