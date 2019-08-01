В Днепре застрелили мужчину, находящегося под домашним арестом

Иллюстрация В Днепре застрелили подозреваемого в незаконном обращении с оружием, который находился под домашним арестом.

Об этом сообщает «УНН».

Преступление произошло вечером 30 июля. Мужчина, который по решению суда находился под домашним арестом по подозрению в уголовном производстве по статье 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием), вышел на балкон. В этот момент неизвестный выстрелил в него. Пострадавший получил пулевое ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице.

Начато досудебное расследование по статье 115 УК (Умышленное убийство). Устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.

Напомним, как в Ирпене 19-летний парень, который обстрелял из травматического оружия пару, после задержания сумел освободиться от наручников, отобрать пистолет и застрелиться. А Николаевский апелляционный суд отправил на повторное рассмотрение уголовное производство относительно Александра Деточки, который ранил двух мужчин из пистолета возле предприятия «Зоря-Машпроект».