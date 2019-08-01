Брал деньги, чтобы «порешать» вопрос с закрытием дела о краже триммера: Появились подробности задержания адвоката в Николаеве

Адвокат, которого задержали в Николаеве, брал деньги у клиента за якобы возможность закрыть уголовное производство по мелким кражам техники, в том числе триммера.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Как известно, адвоката СБУ и ГБР задержали адвоката, который за деньги обещал клиенту повлиять на полицейского, чтобы тот закрыл уголовное производство относительно него еще на этапе расследования.

По словам собеседника, в Ингульском отделе полиции в отношении мужчины находится уголовное производство по факту двух эпизодов кражи мелкой бытовой техники в «Эпицентре». Фигурант обратился за юридической помощью к адвокату М. Через время адвокат М. сообщил клиенту о возможности закрыть это дело за 1,5 тысячи долларов. После этого клиент юриста обратился в ГБР.

Деньги клиент передал двумя траншами: 1000 и 500 долларов. Во время последней передачи денег адвоката задержали.

Изначально уголовное производство квалифицировали по статье 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. В ходе следственных мероприятий установили, что адвокат не мог повлиять на следователя полиции и деньги к последнему также не поступали. Поэтому квалификацию правонарушения, вероятно, вскоре сменят.

Сейчас руководитель прокуратуры должен определиться с квалификацией преступления и в дальнейшем вручить подозрение адвокату.