Детективы НАБУ нагрянули с обысками в «Украэрорух» по делу об утраченных средствах Платинум Банка

В главном офисе государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») на основании постановления Соломенского районного суда Киева детективы Национального антикорупционного бюро проводят обыск по делу об утраченных средствах Платинум Банка.

Об этом сообщает «Центр транспортных стратегий».

В «Украэрорухе» заявили, что готовы всячески содействовать в проведении всех необходимых мероприятий.

- Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками НАБУ и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств Платинум Банка, - отметил руководитель госпредприятия Александр Доценко.

Отметим, «Украэрорух» потерял в обанкротившемся в 2017 году Платинум Банке 405 млн гривен. При этом ранее, в апреле 2016-го, Мининфраструктуры поручило главе «Украэроруха» Дмитрию Бабейчуку выводить средства госкомпании из негосударственных банковских учреждений

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи админсуда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела.