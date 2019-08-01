Полиция задержала подозреваемых в поджоге завода белорусской компании в Новом Буге: «Четко прослеживается одесский след»

Оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при поддержке спецподразделений задержали подозреваемых в совершении поджога имущества асфальтного завода белорусской фирмы ОАО «Строительно-монтажный трест №8».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, 22 февраля этого года неизвестные пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения.

По словам Анохина, по подозрению в совершении этого преступления задержаны трое человек, двоим уже сообщили о подозрении и готовят ходатайства об избрании им меры пресечения.

Всего было проведено 14 обысков. Задержания происходили в городе Одесса. На данный момент подозреваемые доставлены в город Николаев для избрания им меры пресечения и проведения следственных действий.

В свою очередь прокурор Николаевской области отметил, что «четко просматривается одесский след».

– Работали здесь неместные. Больше пока ничего добавить не можем, – отметил Тарас Дунас.

Позже в полиции рассказали подробности задержания банды злоумышленников, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе.

В четверг, 1 августа, утром в ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов в Одессе, в которую были вовлечены николаевские оперативники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления, процессуальные руководители областной прокуратуры, а также бойцы роты полиции особого назначения, по обоснованному подозрению в совершении преступления задержали двоих ранее судимых жителей Одессы .

В течение пяти месяцев оперативные сотрудники выслеживали воров и собирали доказательства их преступной деятельности. Выяснилось, что мотивом совершения преступления стала бизнес-конкуренция. В состав группировки входило трое одесситов 30, 35, 42 лет с криминальным опытом. В частности, подтверждают их непосредственную причастность к совершению поджога и уничтожения имущества асфальтового завода результаты экспертизы ДНК, которые были изъяты на месте происшествия.

В ходе санкционированных обысков один из злоумышленников пытался бежать через окно квартиры на четвертом этаже с помощью связанных простыней. А по местам проживания двух фигурантов следователи изъяли мобильные телефоны, которые уголовники использовали для связи, и автомобиль, на котором они передвигались в день совершения преступления.

На момент проведения следственных действий правоохранители уже имели постановление суда на задержание всех трех фигурантов. Третий, самый старший из преступников, пока еще находится в розыске. Правоохранители принимают меры по установлению его места нахождения и задержания.

В ближайшее время злоумышленникам объявят о подозрении и суд изберет меру пресечения. Следственные действия продолжаются. За содеянное мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как известно, в ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского на Николаевщину 17 июля был поднят вопрос о расследовании данного производства, на что начальник николаевского ГУНП Александр Анохин заявил, что полиция нашла причастных к поджогу и через месяц объявит им о подозрении.

Напомним, после поджога глава Николаевской ОГА Алексей Савченко предположил, что к преступлению могут быть причастны подрядчики, которые «годами привыкли наживаться на ремонтах дорог Николаевской области почувствовали реальную конкуренцию и осознали, что не дотягивают до показателей качества и цен, предложенных белорусами, прибегли к таким позорным действиям».

В свою очередь заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи тогда заявил, что работы по ремонту трассы Н-11 «Николаев-Днепр» могут вовремя не начаться из-за поджога асфальтного завода белорусской компании «Строительно-монтажный трест №8».

При этом в посольстве Беларуси обеспокоились поджогом асфальтобетонного завода их граждан на Николаевщине.