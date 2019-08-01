«Всё было при нем»: Полиция продолжает расследование смерти николаевского хирурга

Сергей Фартушняк Полиция продолжает расследование обстоятельств смерти детского хирурга Сергея Фартушняка, останки которого обнаружили в микрорайоне Варваровка.

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

По его словам, останки нашли в канализационном коллекторе, но при этом говорить о том, что в отношении Фартушняка была совершена кража, нельзя.

– Документы, деньги, все было найдено на месте, где были обнаружены останки человека, – добавил в свою очередь начальник ГУНП области Александр Анохин.

В то же время, как добавил Дунас, сейчас проверяются обстоятельства, почему при нем отсутствовал мобильный телефон.

Также правоохранители отметили, что нельзя на данный момент говорить и о том, что в отношении врача было применено насилие, так как нет результатов экспертизы, которые могли бы это доказать.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая ушел из дома и исчез николаевец Сергей Фартушняк. Он был детским хирургом, работал в семейной амбулатории №5 ЦПМСП №1 на проспекте Богоявленском, 6. На форумах о нем отзывались как о хорошем враче.

9 июля на территории бывшего комбината строительных материалов в микрорайоне Варваровка были найдены останки человеческого скелета. Тогда стало известно, что эти останки могут принадлежать Фартушняку.