«Документы собирают»: В Николаеве незаконченная экспертиза «тормозит» расследование дела о покупке мэрией недостроя на Намыве за ₴11 миллионов

В Николаеве еще не закончили экспертизу по делу о покупке городским советом за 11 миллионов гривен недостроенного здания в микрорайоне Намыв, что приостановило дальнейший ход расследования соответствующего уголовного производства.

Об этом заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас во время пресс-конференции глав правоохранительных органов Николаевщины, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Это дело изучалось в Национальном антикоррупционном бюро. В то же время постановление нашего процессуального руководителя было отменено руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры и определил подследственность за Заводским районным судом. Прокуратура области не соглашалась с этим решением, обращалась к Генеральному прокурору, но Генпрокурор все же определился и дал указания, чтобы на месте была проведена экспертиза, то есть чтобы правоохранительные органы Николаевщины провели экспертизу и после получения результатов решили дальнейшую судьбу этого дела. Экспертиза такая назначена. Эксперт постоянно ставит перед следователями задачи о предоставлении новых документов. Эти документы собирают. И после получения вывода эксперта мы сможем однозначно решить и спор о подследственности этого дела и его дальнейшую судьбу, – сказал прокурор НИколаевщины Тарас Дунас.

Тарас Дунас отметил, что производство находится под контролем и пообещал информировать общественность о его дальнейшем развитии.

Напомним, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43, купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен. На данный момент это строительство уже полгода как находится в аресте.

Позже уголовное производство передали в НАБУ, но в начале 2019 года его вернули в Николаев.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.