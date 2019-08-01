В Кривом Озере сбили насмерть женщину, которая переходила трассу в неположенном месте

В поселке Кривое Озеро на Николаевщине 31 июля, примерно в 22:20 водитель автомобиля «Volkswagen Passat» сбил насмерть 32-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось на 298-м километре автодороги М-05 «Киев-Одесса», вблизи АЗС. Водитель по предварительным данным не справился с управлением и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате аварии женщина получила травмы, и ее госпитализировали. Через некоторое время потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

«Следственное управление просит граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах ДТП, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-89-63, 063-048-39-38, 102», - сообщили в полиции.

Напомним, что в Николаеве мать ищет свидетелей ДТП, в котором погибла её 17-летняя дочь.