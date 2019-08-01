«Люди из списка были клиентами по бизнесу»: В полиции заявили, что подкуп избирателей штабом Невенчанного не подтвердился

В полиции не открывали уголовное производство по факту возможного подкупа избирателей на одном из участков в Николаеве во время выборов в Верховную Раду Украины, поскольку информация об этом так и не подтвердилась.

Об этом во время пресс-конференции руководителей силовых структур, которая состоялась в четверг, 1 августа, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 21 июля возле одного из избирательных участков в районе пересечения улиц Потемкинская и Артиллерийская пресекли возможный подкуп избирателей. В полицию от наблюдателя пришел вызов о том, что к участку организованно пришла группа людей, что может свидетельствовать о подкупе избирателей. До приезда полиции эти люди на автомобилях уехали и остановились возле штаба кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы «За життя» Максима Невенчанного. При этом, у одной из женщин выпал блокнот, в котором были записи, похожие на бухгалтерию по подкупу, с ФИО избирателей и их адресами.