«Люди из списка были клиентами по бизнесу»: В полиции заявили, что подкуп избирателей штабом Невенчанного не подтвердился

В полиции не открывали уголовное производство по факту возможного подкупа избирателей на одном из участков в Николаеве во время выборов в Верховную Раду Украины, поскольку информация об этом так и не подтвердилась.
Об этом во время пресс-конференции руководителей силовых структур, которая состоялась в четверг, 1 августа, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, 21 июля возле одного из избирательных участков в районе пересечения улиц Потемкинская и Артиллерийская пресекли возможный подкуп избирателей. В полицию от наблюдателя пришел вызов о том, что к участку организованно пришла группа людей, что может свидетельствовать о подкупе избирателей. До приезда полиции эти люди на автомобилях уехали и остановились возле штаба кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы «За життя» Максима Невенчанного. При этом, у одной из женщин выпал блокнот, в котором были записи, похожие на бухгалтерию по подкупу, с ФИО избирателей и их адресами.
– Там было два факта: вызов о том, что возле участка стоят неизвестные люди в автомобиле. Нами были проверены эти люди, был изъят пистолет. Потом через 2-3 часа было сообщение о том, что две женщины, по мнению заявителя, осуществляют подкуп избирателей. Эти две женщины были доставлены в Центральный отдел полиции, у одной была при себе тетрадь, в которой был список фамилий, по мнению заявителя, которым предлагали или, возможно, уже дали деньги. Все эти люди были проверены, опрошены. Все заявили, что они были клиентами этой женщины, так как она занимается кофейным бизнесом. То есть та информация о подкупе избирателей не подтвердилась. Уголовное производство не открывалось, материалы списаны, - сказал Анохин.