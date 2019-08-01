На Киевщине пьяный мужчина с топором бросался на людей и бил автомобили – прибывших патрульных он встретил с ножом

В Броварском районе Киевской области пьяный мужчина бросался на людей с топором и встретил с ножом полицейских.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

«На почве злоупотребления алкоголем человек в Броварском районе бросался на людей с топором, повредил припаркованные автомобили, а когда приехали полицейские - встретил их с ножом в руке. Спасибо патрульным полицейским за умелые и профессиональные действия при задержании, которые позволили обеспечить собственную безопасность, сохранить жизнь и здоровье правонарушителя и граждан», - написал Небытов.

Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») и части 1 статьи 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине женщина ворвалась в стоматологию с пистолетом и топором – работнице пришлось выпрыгивать из окна.

Также ранее в Николаеве пьяный хулиган во время задержания разбил головой стекло в патрульной «Toyota».