Трое сотрудников СБУ получили в подарок дачи под Киевом общей стоимостью в ₴275 миллионов

Иллюстрация Трое сотрудников СБУ получили бесплатные дачи в Чернечем лесу Киевской области. Полученная площадь, а это 22 гектара, оценивается в 275 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Bihus.info».

Землю получили сотрудники СБУ Маликов, Фролов и Баранецкий.

"Самое интересное, что отдали эти земли по просьбе дачного кооператива "Горобина" на основании недействительного договора аренды", — поясняют журналисты.

Также сообщается, что община уже подала в суд и добилась возврата земли, однако решение суда до сих пор не выполнено и 22 гектара земли по-прежнему находятся в собственности сотрудников СБУ.

Отметим, что экс-сотрудник спецподразделения «Альфа» управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, полковник СБУ Роман Костенко считает, что ведомство должно заниматься национальной безопасностью государства, а также разведкой, а не коррупционными правонарушениями.