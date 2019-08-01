СБУ разоблачила нелегальный конвертационный центр, который использовали для минимизации налогов

Иллюстрация Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и столичном регионе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям реального сектора экономики «услуги» по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность.

«Отмывание» денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивали и возвращали заказчикам.

Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 миллионов гривен.

Во время санкционированных следственных действий у участников «конвертера» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с работниками налоговой полиции.

Отметим, в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области заявили, что готовы содействовать правоохранителям в вычислении коррупционеров среди своих сотрудников. Также напомним, что экс-сотрудник спецподразделения «Альфа» управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, полковник СБУ Роман Костенко считает, что ведомство должно заниматься национальной безопасностью государства, а также разведкой, а не коррупционными правонарушениями.