На Донетчине накрыли сходку криминальных авторитетов, планировавших выбрать «смотрящего» для Старобельского СИЗО

В Бахмуте чспецназ полиции сорвал сходку криминальных авторитетов, на которой планировали выбрать кандидатуру «смотрящего» Старобельского следственного изолятора.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник криминальной полиции в Донецкой области Артем Кисько

«Координационное совещание» криминалитета в городе Бахмут было прервано оперативниками Управления стратегических расследовании и спецподразделением патрульного полка. Уголовники Донецкой и Луганской областей планировали обсудить некоторые «рабочие вопросы» и кандидатуру «смотрящего» Старобельского следственного изолятора. Возглавил сходку некий гражданин Турции, уроженец Азербайджана, очередной посланец от «вора в законе» Лот Гули. Сейчас будем решать его дальнейшую судьбу вместе с миграционной службой. Сегодня же подготовлено представление о сокращении срока пребывания на территории Украины, - написал Кисько.

Напомним, ранее на Донетчине полиция задержала Гешу «Северского» и 20 его поддельников на сходке криминальных авторитетов.