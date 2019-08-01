В Николаеве задержали угнанный год назад на Винничине «Audi» – водитель утверждает, что купил его недавно

В четверг, 1 августа, в Центральном районе Николаева полицейские задержали автомобиль «Audi A4», который год находился в угоне.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 14:00 видеокамеры николаевского коммунального предприятия «Городской информационно-вычислительный центр», подключенные к информационной подсистеме Нацполиции «Гарпун» зафиксировали автомобиль «Audi A4», который разыскивают правоохранители из винницкой полиции в связи с незаконным завладением еще с августа 2018 года.

Разыскиваемое транспортное средство наряд патрульной полиции УПП в Николаевской области остановил на улице Большой Морской.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области, в результате - автомобиль правоохранители изъяли.

По словам водителя разыскиваемого автомобиля, транспортное средство он приобрел несколько месяцев назад и не подозревал, что автомобиль может находиться в розыске. Сейчас полицейские проводят дальнейшие следственные действия.

В полиции также напомнили, что в настоящее время на территории города Николаева размещены и функционируют ряд устройств наружного видеонаблюдения, которые находятся на балансе коммунального предприятия, оснащенных функциями автоматического распознавания номерных знаков транспортных средств, и интегрированы с информационными системами Национальной полиции Украины.

Напомним, что 28 июля в Николаеве патрульные остановили автомобиль «Mercedes-Benz», который находился в угоне в Кропивницком.