В Новой Одессе 16-летний подросток зарезал своего дедушку, который сделал ему замечание

В Новой Одессе полиция задержала 16-летнего подростка, который во время ссоры нанес своему дедушке смертельные ножевые ранения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Выяснилось, что 60-летний мужчина пришел помочь дочери по хозяйству и пригласил внука приобщиться к помощи матери. Парень не обратил внимания на дедушку и продолжил играть на компьютере. Через некоторое время мужчина сделал внуку замечание и снова попросил о помощи, и после этого они начали ссориться.

Парень схватил со стола нож и нанес несколько ударов дедушке. Поняв, что натворил, юноша позвонил в больницу и в полицию. Прибыв на место происшествия, медики констатировали смерть мужчины. Полицейские задержали 16-летнего парня. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Сейчас решается вопрос о сообщении парню о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве суд отправил в СИЗО женщину, зарезавшую своего сожителя.