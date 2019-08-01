Дело о смерти кандидата в нардепы забрали из Первомайска в Николаев, чтобы избежать возможного влияния на следствие

Василий Мосякин Дело о самоубийстве кандидата в нардепы по 132-му округу забрали из Первомайска в Николаев, чтобы избежать возможного влияния, а на дальнейший ход расследования может повлиять психологическая экспертиза, которая может длиться примерно полгода.

Об этом шла речь на пресс-конференции руководителей правоохранительных органов в Николаевской области 1 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 июля около 19:30 в городе Первомайске в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего кандидата в народные депутаты Украины от партии «Оппозицонный блок» Василия Мосякина с огнестрельным ранением.

– Следственным отделом Первомайского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса по факту смерти и доведения до самоубийства кандидата в народные депутаты. Мы с Александром Дмитриевичем (начальником ГУ Нацполиции в Николаевской области Анохиным, – ПН) обсуждали эту ситуацию. Разные версии там разрабатываются. На данный момент проводятся экспертные исследования. И мы пришли с Алексндром Дмитриевичем согласия о передаче этого дела в Следственное управление ГУ НП, чтобы снять возможность местных правоохранителей каким-то образом влиять или выгораживать лиц, которые сотрудничали с эти депутатом Первомайского райсовета и кандидатом в народные депутаты, – рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Также начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин подтвердил, что у Мосякина были долги по кредитам и в полиции не откидывают версию, что это могло стать причиной самоубийства.

– Мы хотим разобраться полно и объективно в этом деле, чтобы потом не сказали: «а где же те обстоятельства». А уже есть такие разговоры, что могли довести его до самоубийства. И нами была назначена посмертная психологическая экспертиза. К сожалению, срок этой экспертизы может быть шесть месяцев. Поэтому после экспертизы мы примем окончательное решение по этому делу, – сказал начальник ГУ НП Николаевщины Александр Анохин.

Василий Мосякин родился 14 февраля 1963 года в поселке Трояновское Севского района Брянской области. Являлся директором КП «Флора», член политической партии «Оппозиционный блок». В 2012 году на парламентских выборах выступал доверенным лицом экс-вице-губернатора Виталия Травянко, который баллотировался по 132 округу. Являлся депутатом от Партии регионов в Первомайском городском совете, позднее от «Оппозиционного блока».

Сообщалось, что после событий на парламентских выборах в 2012 году по 132 округу у Мосякина остались претензии к Партии регионов. В то же время первомайские «регионалы» жаловались тогдашнему губернатору Николаевщины Круглову, что Травянко проиграл выборы из-за «плохой работы» своего доверенного лица Мосякина. При этом несколько лет назад кандидат в нардепы по 132 округу Аркадий Корнацкий не раз высказывался с критикой в сторону Василия Мосякина.