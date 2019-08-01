В Первомайске задержали наркоторговца, который «оптом» продавал каннабис

В Первомайске полиция задержала 49-летнего наркоторговца, который продал каннабиса на 5 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и имеет непогашенную судимость.

Сотрудники криминальной полиции в течение нескольких месяцев документировали его противоправную деятельность. Оперативники установили, что мужчина из соседней области привозил в больших объемах каннабис и продавал его оптом своим постоянным клиентам, с которыми заранее договаривался о встрече в разных местах. Злоумышленника задержали во время сбыта очередной партии наркотиков.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что ранее на Николаевщине во дворе заброшенного дома обнаружили четыре теплицы, в которых выращивали коноплю.