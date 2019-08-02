В Киеве на взятке в $1,5 миллиона задержали топ-чиновников «Института охраны почв Украины» и госпредприятия «Головинский карьер»

Сотрудники Национальной полиции и Генеральной прокуратуры задержали на взятке почти в 1,5 миллиона долларов США топ-чиновников «Института охраны почв Украины» и госпредприятия «Головинский карьер».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Гендиректора госучреждения правоохранители задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева. Проводятся санкционированные обыски.

«Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высокопоставленные государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» и госпредприятия «Головинский карьер». На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. За это чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю «Институт охраны почв Украины» и 200 тысяч долларов США - директору «Головинский карьер».

За указанную суму руководитель ГП «Головинский карьер», который также является председателем ликвидационной комиссии, пообещал оказывать содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ «Институт охраны почв Украины» - в беспрепятственной его приватизации.

1 августа правоохранители задержали гендиректора ГУ «Институт охраны почв Украины» в служебном кабинете, где он получил пакет с деньгами - 1,3 миллиона долларов взятки.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан и директор госпредприятия. У него изъято 100 тыс. долларов США, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении. По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.

Напомним, следователи ГБР задержали начальника отдела СБУ на взятке в 110 тысяч долларов