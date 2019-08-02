В Запорожье во дворе собственного дома неизвестные убили криминального авторитета – его сначала избили, а потом перерезали горло 18+

В четверг, 1 августа, в Запорожье во дворе собственного дома, был жестоко убит местный криминальный авторитет Алексей Петров по прозвищу «Петрик». Его сначала избили и затем перерезали горло.

Об этом сообщает издание IPnews, а в сети уже появились и записи ЧП с камер наблюдения.

На видео видно, как на Петрова напали двое неизвестных. Они сначала стали его избивать, и один из нападавших несколько раз ударил авторитета ножом. Затем его оттащили за припаркованное рядом авто. Также на записи видно, как киллеры уходят с места расправы. Один из них держит нож, а его руки по локоть в крови. Кроме этого и джинсы убийцы до колен запачканы кровью.

По данным местных журналистов, Алексей Петров занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на отвале «Черная Гора». До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки «Франца». В последнее время он якобы отошел от дел и проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

Внимание, видео содержит сцены насилия!

В пресс-службе ГУНП в Запорожской области сообщают, что по факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»).

«1 августа около 14 часов в Коммунарский отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о том, что во дворе частного дома по улице Закарпатской в ​​городе Запорожье обнаружен труп хозяина, мужчины 1961 года с многочисленными ножевыми ранениями. На месте происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр и собрано вещественные доказательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне из обреза ружья расстреляли известного криминального авторитета «Быню».