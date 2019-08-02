Ночью в Николаеве группа нетрезвых парней устроила стрельбу из стартового пистолета

Вечером в четверг, 1 августа, в Николаеве в микрорайоне Северный группа молодых людей совершила стрельбу с применением стартового пистолета.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Вечером в полицию поступило сообщение о том, что в указанном микрорайоне слышны выстрелы из оружия. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции встретили четверых молодых людей с признаками алкогольного опьянения, которые могли быть причастны к данному инциденту. Во время поверхностного осмотра у одного из них был обнаружен пистолет, похожий на стартовый.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место прибыла и следственно- оперативная группа Нацполиции.

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Напомним, что в Николаеве 7 марта группа несовершеннолетних в балаклавах и с ножами пришла к дому местного жителя и начала с ним конфликт, в ходе которого подростки открыли стрельбу в воздух.