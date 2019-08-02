В Украине задержали иностранца, который восемь лет находился в розыске за убийство в Тбилиси

Оперативники уголовного розыска Национальной полиции Украины задержали иностранца, который восемь лет находился в международном розыске.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Так, 35-летний мужчина разыскивался правоохранительными органами Грузии за совершение умышленного убийства с применением огнестрельного оружия. Происшествие произошло в 2005 году в Тбилиси.

Выяснилось, что иностранец скрывался на территории Одесской области и использовал фальшивый паспорт. Приморский районный суд Одессы принял решение о временном аресте задержанного сроком на 40 суток до решения вопроса его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали обвиняемого в разбое, который 15 лет находился в международном розыске.