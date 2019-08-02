«Надо «выпхнуться» прямо под ноги на тротуар»: В Николаеве демонтировали незаконную шаурменную и два овощных киоска

В Николаеве на проспекте Центральном демонтировали незаконно установленные МАФы.

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Отделом контроля и надзора за благоустройством Департамента снесен киоск-пристройка по продаже шаурмы на остановке «6-Слободская» и два больших киоска с овощными прилавками на пересечении проспекта Центрального и улицы 8-го Марта. Все сооружения были установлены незаконно, поэтому демонтированы в принудительном порядке.

«Удивляет, что все сооружения стояли у рынков: «Украина» и «Центрального». Но хозяева не хотят заходить в рынок, платить сборы, соблюдать элементарные правила розничной торговли, поддерживать санитарию. Надо «выпхнуться» прямо под ноги на тротуар и ловить покупателей. Такая себе сомнительная конкуренция. А то, что их же клиенты там пройти скоро не смогут - никого не волнует. Надеюсь, что постепенно люди поймут, что мы не дадим там настраивать «Шанхай», - рассказал директор Департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что ранее в Николаеве снесли незаконные ларьки в сквере возле памятника корабелам и флотоводцам.