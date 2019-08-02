В Хорватии мужчина убил свою бывшую возлюбленную и её семью, после чего покончил с собой

В столице Хорватии Загребе в четверг, 1 августа, мужчина убил шесть человек и совершил самоубийство.

Об этом сообщает Радіо Свобода, ссылаясь на местную полицию.

По сообщению местных СМИ, вероятно, убийства совершил бывший муж одной из жертв. Кроме женщины, погиб также её партнёр и еще четверо членов семьи.

Полиция обнаружила тела в доме на юге города после того, как один из соседей сообщил, что слышал звуки выстрелов.

По словам главы полиции Загреба, среди жертв - двое мужчин, три женщины и ребенок. Во время стрельбы выжил только семимесячный младенец. Впоследствии, в другом районе Загреба, полиция обнаружила мертвым подозреваемого в нападении.

Ранее сообщалось, что в Мексике неизвестные ворвались на семейный праздник и расстреляли 13 человек.