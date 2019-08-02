На Николаевщине в салоне машины нашли труп мужчины с огнестрельными ранениями – известно, что вечером он уехал с приятелем на рыбалку

В пятницу, 2 августа, возле села Грушевка Первомайского района в салоне легкового автомобиля «КІА RІО», на котором имеются следы от пуль, было обнаружено тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Предварительно установлено, что погибший - 38-летний местный житель, который накануне вечером вместе со своим приятелем поехал на рыбалку в село Грушевка.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные сотрудники выясняют все обстоятельства и принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, как в Николаевском районе Николаевской области утром 1 августа рыбаки нашли в реке Южный Буг труп женщины. Известно, что женщина умерла в результате насильственной смерти: на туловище правоохранители обнаружили веревку с камнем.