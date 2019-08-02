В Николаеве суд избирает меру пресечения подозреваемым в поджоге асфальтного завода белорусской компании – одному вызвали «скорую»

В пятницу, 2 августа, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирает меру пресечения подозреваемым в поджоге асфальтного завода белорусской фирмы на Николаевщине.

Об этом сообщает кореспондент «Преступнсти.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 22 февраля этого года неизвестные пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения. Позже оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при поддержке спецподразделений задержали подозреваемых в совершении поджога имущества асфальтного завода белорусской фирмы ОАО «Строительно-монтажный трест №8».

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13:57 Медики осмотрели Гудана - у него признаки вегето-сосудистой дистонии. Подозреваемому дали необходимые лекарства.

13:22 Подозреваемый заявил, что плохо себе чувствует - ему вызвали карету скорой медицинской помощи. В связи с этим в заседании объявлен перерыв.

13:20 Гудан сначала сказал, что готов давать показания. Но потом сослался на то, что ранее все говорил следователю. Судья сказала, что нужно показания лично ей услышать.

13:15 Первым рассматривается ходатайство об аресте без альтернативы залога подозреваемого Алексея Гудана. В 2016 году он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 («Кража») Уголовного Кодекса Украины. Тогда ему была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом более 125 тысяч гривен, который был за него внесен. Суд на данный момент продолжает рассматривать это уголовное производство в отношении Гудана. Также прокурор отметил, что подозреваемый не имеет постоянного места работы. Является уроженцем Одессы. Там же он и прописан.