На Николаевщине на станции Колосовка спасатели ликвидируют утечку химически опасного вещества

В Николаевской области утром 2 августа на станции Колосовка в Веселиновском районе из цистерны вместимостью 60 тонн произошла незначительная утечка химически опасного вещества (возможно бензола).

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сейчас цистерна отведена за пределы населенного пункта на резервный путь, задержек поездов нет. Цистерна принадлежит компании «Укртатнафта», ожидается прибытие аварийной бригады фирмы-владельца.

Для обеспечения безопасности привлекли пожарно-спасательное отделение и передвижную химико-радиологическую лабораторию. Причины происшествия устанавливаются. Владелец груза решает вопрос об устранении утечек. Отметим, что «Укртатнафту» связывают с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, что ранее сотрудники николаевской УТБ и полиции задержали фуру, из которой вытекал промышленный очиститель.