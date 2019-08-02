Верховный суд отказал прокурору САП и вернул ему кассационную жалобу в деле о хищениях на Южно-Украинской АЭС

Верховный суд вернул прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергею Козачине кассационную жалобу на отказ суда рассматривать апелляцию на отвод его и детектива Национального антикоррупционного бюро Вячеслава Халявки от уголовного производства о завладении средствами Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщает «Слово и Дело».

Известно, что суд отвёл Козачину и Халявку от уголовного производства о завладении средствами Южноукраинской АЭС. Позднее, САП подала апелляцию на данное решение, однако Киевский апелляционный суд отказался открывать производство по апелляции.

В связи с этим прокурор САП подал кассационную жалобу на это решение. По мнению прокурора, суд существенно нарушил требования уголовного процессуального закона. Поэтому прокурор просил отменить постановление суда и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Изучив жалобу, Верховный суд ее вернул прокурору. Суд указал, что прокурор подал кассацию с нарушением сроки обжалования, а о восстановлении срока на обжалование прокурор САП вопрос не поднимал.

Отметим, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые якобы организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования.

Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева. Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев.

А глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что адвокаты обвиняемых больше года читают материалы дела.