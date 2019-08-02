Минобороны передали российский ракетный комплекс «Печора», который 12 лет хранился в николаевском порту «Ольвия»

Минобороны Украины передали зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора», который в 2007 году из России незаконно ввезли на территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В передаче принимали участие СБУ, Главная военная прокуратура при содействии ГП «Укроборонсервис» и Николаевской таможни.

В 2007-2010 годах должностные лица ОАО «Рособоронэкспорт» (РФ) по предварительному сговору с другими лицами незаконно переправили через таможенную границу Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух в полном боевом оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением. Оружие представители РФ планировали поставить в одну из стран Восточной Африки, в отношении которой Совет безопасности ООН ввел эмбарго. В Генпрокуратуре уточнили, что ЗРК хотели переправить в Эритрею.

В январе 2019 года во время обысков ракетный комплекс обнаружили в одном из складских помещений в Николаеве. Как сообщалось, ракетный комплекс хранился в пору «Ольвия». Оружие изъяли в ходе обыска как контрабанду, признали его вещественными доказательствами и наложили на него арест. 27 марта на заседании правительства Украины приняли решение о передаче вооружения Министерству обороны. После завершения необходимых процессуальных действий в уголовном производстве вооружение передается в Вооруженные Силы Украины, которые получат на боевое дежурство ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона.

ЗРК С-125 предназначен для обороны административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах. Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет.