Главе Окружного админсуда Киева спустя неделю после обысков объявили о подозрении

В Генеральной прокуратуре Украину 2 августа был проведен допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил, что главе ОАСК вручили уведомление о подозрении.

- Председатель Окружного административного суда Киева прибыл в ГПУ. Ему было вручено письменное уведомление о подозрении, - заявил Лысенко.

Как писало РБК-Украина ранее, Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты запесей разговоров фигурантов дела.