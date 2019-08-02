На Киевщине задержали группу лиц, которых подозревают в похищении терминала с деньгами из магазина

Полиция Киевской области задержала группу лиц, подозреваемых в совершении ряда краж. Им вменяют похищение терминала с деньгами.

Об этом сообщает «Киев Артиль».

Сообщается, что в ночь на понедельник, 29 июля, три человека проникли в помещение супермаркета в городе Боярка, откуда похитили терминал с деньгами. После чего скрылись в неизвестном направлении.

В течение нескольких дней работники полиции установили и задержали злоумышленников.

Ими оказались трое жителей Киево-Святошинского района, 30-35-летнего возраста, которые уже имели проблемы с законом.

Во время проведения обыска по месту жительства фигурантов полиция обнаружила и изъяла боеприпасы и оружие.

На данный момент сотрудники полиции доказали причастность злоумышленников к совершению семи краж из офисных помещений и торговых заведений.

Напомним, в Днепропетровской области ночью в пятницу, 19 июля, бандиты подорвали банкомат и украли деньги. За два дня до этого их отпустили под залог из СИЗО за ограбление банка. А в Бангладеш правоохранительные органы арестовали шестерых граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками и незаконном обогащении.