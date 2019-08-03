«Экспертизы проводятся, причастные к преступлению устанавливаются»: Прокурор Николаевщины о подложенной бомбе под дом соратиника Титова

Борис Серафимов (по центру) В полиции устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство известного в узких кругах Бориса Серафимова, которому во двор дома положили бомбу.

Об этом рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас во время пресс-конференции руководителей силовых структур, которая состоялась в четверг, 1 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщил прокурор области, квалифицировали уголовное производство, как покушение на убийство особо опасным способом, его сейчас расследует Следственное управление Нацполиции, назначен ряд экспертиз.

– Зарегистрировано там уголовное производство по покушению на умышленное убийство особо опасным способом. Производство сразу передано из Центрального отдела полиции в Следственное управление Главного управления Нацполиции. Оно расследуется, проводится комплекс мероприятий относительно установки механизма, баллистические экспертизы. Очевидных данных, которые дали бы возможность сразу выйти на круг подозреваемых пока еще устанавливаются, – сказал он.

Как известно, в Центральном районе Николаева утром 20 июля возле двора дома 36-летнего местного жителя обнаружили предметы, которые могут быть взрывоопасными. По информации «Преступности.НЕТ», бомбу подложили под дом известного в определенных кругах Бориса Серафимова. По версии прокуратуры Николаевской области, Серафимов входит в состав «преступной группировки» Михаила Титова – николаевского бизнесмена с криминальным прошлым.

По предварительным данным, в изъятой бомбе была взрывчатка мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Сама бомба должна была взорваться после дистанционного сигнала, но этого не произошло. Предполагается, что она могла не сработать, либо киллер не подал этот сигнал. Самого Серафимова, по имеющейся информации, сейчас нет в городе.