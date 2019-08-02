На Харьковщине рецидивист изнасиловал и сутки удерживал в своём доме девушку - журналистам сказал, что в этом нет противоестественного

В городе Первомайский в Харьковской области 54-летний мужчина сутки удерживал и насиловал в доме 19-летнюю девушку.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

9 июля местная жительница сообщила в полицию, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме в селе Сиваш и изнасиловал. В каком именно помещении она находилась девушка не смогла объяснить, так как злоумышленник завязывал ей глаза тряпкой.

Сотрудники сектора криминальной полиции установили похожего по описанию девушки мужчину и она его узнала. Им оказался ранее неоднократно судимый за изнасилование несовершеннолетних 54-летний житель села.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он девушке нанес порез ладони, и тому подобное. Изъятое направили на исследование.

В сюжете Надзвичайних новин сообщается, что девушка шла на станцию и по пути зашла в лес для того, чтобы сделать фотографии. К ней подкрался мужчина и, угрожая расправой, потащил за собой. В помещении он её насиловал, угрожая ножом, и отпустил только в 4 утра. Он посадил девушку на поезд и приказал ей ехать в Харьков. Там она пересела на обратный поезд и рассказала всё матери.

- С подозрением я согласен и не отрицаю, что я делал это. Зла-то, как такового,не было, и слово было сдержано, что она уйдёт. И она же ушла. И я лично проводил её. То, что нахожусь здесь, я сожалею. Но о том, что я делал, что мне сожалеть? Это вполне естественно, - сказал рецидивист.

Следователи Первомайского отдела полиции инкриминируют злоумышленнику преступления, предусмотренные частью 2 статьи 152 («Изнасилование»), части 1 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 1 статьи 127 («Пытки») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права на внесение залога. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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