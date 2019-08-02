Младенец, чье тело нашли в урне на автовокзале в Николаеве, умер от удушения: «В больнице можно было бы спасти»

Экспертиза показала, что младенец, тело которого было найдено в урне на междугороднем автовокзале в Николаеве, умер от удушения – пуповина было обвита вокруг шеи.

Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин во время пресс-конференции руководителей силовых структур в четверг, 1 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник николаевского Главка сказал, что на данный момент личность роженицы не установлена. В полиции также предполагают, что рожала женщина не в роддоме, потому что тогда ребенка можно было бы спасти.

– Предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за механической асфиксии – трехкратное обвитие пуповины вокруг шеи. То есть мы понимаем, что если бы это роды были в больнице, то врачи этого ребенка бы спасли. Но мы думаем, что она родила где-то не в роддоме, поэтому было обвитие пуповиной, что и стало причиной смерти ребенка. Это мальчик весом 3 килограмма 210 грамм. Мы и на сегодняшний день проводим поиски этой матери. Мы отработали один из районов Николаевской области, порядка 70 рожениц, которые стояли на учете, но, я надеюсь, мы найдем эту женщину, – сказал Алекснадр Анохин.

Как известно, в Николаеве 14 июля в урне на платформе междугороднего автовокзала нашли пакет, в котором находился труп младенца. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам пункта 2 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка» и проводится расследование.