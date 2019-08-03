На Николаевщине неизвестные вандалы повредили надгробные плиты на шести могилах

В селе Каменный Мост Первомайского района 1 августа неизвестные осквернили шесть могил.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В полицию о преступлении сообщила 46-летняя местная жительница. Придя на кладбище а могилы своих умерших родственников, женщина обнаружила, что памятник повредили неизвестные, демонтировав надгробную плиту и положив ее на землю. Женщина также увидела, что на четырех рядом расположенных могилах такие же повреждения, а на шестой могиле – вандалы разбили надгробную плиту.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полиция принимает меры по установлению причастных к преступлению и привлечению их к ответственности. Начато уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой»).

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы разгромили на кладбище надгробные плиты.