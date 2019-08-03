В Лос-Анджелесе мужчина зачитал рэп о том, как он убил свою девушку – это оказалось правдой

Задержание Роберта Кама 27-летний мужчина из Лос-Анджелеса убил свою 31-летнюю девушку и зачитал об этом рэп в местном пабе. Лишь спустя время зрители поняли, что это была не шутка.

Об этом сообщает издание «The Sun», фотография задержания предоставлена изданием «Los Angeles Times».

Местный житель посетил один из пабов Лос-Анджелеса, где записывал выступления местных рэперов.

Когда микрофон передали 27-летнему Роберту Каму, он спел о том, как убил свою девушку и закопал её в канаве. Текст смутил некоторых присутствующих, но никто не подумал, что он может быть правдивым.

Очевидец утверждает, что убийца поинтересовался у автора, что он будет делать с отснятым роликом. Когда Мур сказал, что опубликует его в Сети, преступник обрадовался.

На следующее утро в местных новостях рассказали о похищении 31-летней Аманды Кастер – возлюбленной Кама. Свидетели видели, как парень запихивал девушку в багажник машины. После этого Мур отдал отснятое видео полиции.

Полиция обнаружила, что Каму спал на заднем сиденье своего автомобиля, закрывая себя одеялом. Это произошло на следующее утро, около 6:00. После отказа выйти из машины он, наконец, сдался около 7:45 утра, когда офицеры разбили заднее стекло и бросили в машину шашки со слезоточивым газом.

Напомним про убийство 27-летней девушки, которое произошло в ночь на 16 апреля на улице Леся Курбаса в Тернополе. На ее теле судебно-медицинский эксперт обнаружил несколько ножевых ранений. Нашла девушку подруга мамы и рабочий, который делал ремонт в квартире погибшей. Они утром своими ключами открыли входную дверь и увидели ее тело. По предварительной информации, смерть наступила ночью, а убийцей оказался её бывший парень.