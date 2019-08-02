Директор николаевского филиала ГП заявил об угрозах расправы – молодчики требовали от него уволиться

Скриншот видео с камер наблюдения Начальника николаевского филиала областного учебно-курсового комбината (госпредприятие «Укринтеравтосервис») Максима Стасюка трое неизвестных молодых людей под угрозой физической расправы заставляют уволиться с занимаемой должности.

Об этом Стасюк рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, 2 августа к нему на работу пришли трое неизвестных мужчин спортивного телосложения, которые потребовали от него в течение недели написать заявление об увольнении. В случае невыполнения пригрозили, что он «окажется в больнице».

– Пришли три молодых человека, передали мне «привет» от каких-то киевских начальников и сказали, что если я в течение недели не освобожусь с должности и не напишу заявление (об увольнении – ПН), то окажусь в больничке, – рассказал он.

Видео с камер наблюдения, как молодые люди заходят в здание предприятия

Начальник филиала также рассказал, что ранее таких угроз к нему не поступало. Но связывает это с тем, что вышестоящее руководство (которое, по его словам, на данный момент уволено) на протяжении около шести месяцев навязывало своих заместителей.

– В течение последних полугода мне все время из Киева навязывают заместителя, сначала одного назначили, прислали мне приказ о его назначении, но ровно два дня этот приказ пробыл, потом его аннулировали. После назначили другого, который сейчас является моим заместителем. И я подозреваю, что это все с ними связано, – сказал он.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что сведения по этому факту Ингульский отдел полиции внес в Единый журнал учета. На данный момент решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и устанавливают лиц, на которых указал заявитель. Следствие продолжается.

Напомним, в декабре 2016 года в Николаеве неизвестные в масках Дедов Морозов избили депутата областного совета Федора Барну. Позже Барна заявил, что «организаторы и заказчики нападения на него – некоторые депутаты Николаевского облсовета».

Также напомним, что тогдашний начальник николаевского Главка Юрий Мороз в апреле 2017 года заявлял, что нападение на депутата Николаевского областного совета Федора Барну носит политический характер и следствие сузило круг подозреваемых в совершении преступления.

А в июле 2017 года в уголовном производстве по избиению неизвестными людьми в масках Дедов Морозов депутата Николаевского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко» Федора Барны у николаевской полиции так и нет подозреваемых.