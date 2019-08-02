Офицер Еланецкого отделения полиции заставил невиновного признаться в преступлении и подбросил ему оружие

Начальник сектора криминальной полиции Еланецкого отделения полиции подозревается в том, что искусственно создал доказательства для обвинения человека в тяжком преступлении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«С целью улучшения показателей возглавляемого им подразделения по раскрытию преступлений, используя свое служебное положение, он заставил невиновного человека признаться в уголовных преступлениях, которые тот не совершал. Кроме этого, с целью искусственного создания доказательств обвинения в тяжком преступлении сотрудник полиции лично предоставил этому лицу огнестрельное оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем у того изъяли», - сообщили в прокуратуре.

Полицейскому сообщили о подозрении в ряде уголовных преступлений: по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины («Превышение служебных полномочий»), части 2 статьи 383 («Заведомо ложное сообщение в орган досудебного расследования о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в тяжком преступлении с искусственным созданием доказательств обвинения»), части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»).

Напомним, что в апреле этого года в Еланецком районе полицейские нашли у местного рыбака пистолет.