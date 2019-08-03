В Одессе пьяный мужчина выбросил из окна многоэтажки гранату – она не взорвалась

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В пятницу, 2 августа, в Одессе на проспекте Небесной Сотни 47-летний местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции в городе Одесса.

Так, нетрезвый житель многоэтажки из хулиганских побуждений выбросил из окна квартиры на девятом этаже гранату РГД-5. По счастливой случайности взрыв не произошел и никто не пострадал.

Злоумышленника задержала полиция, взрывоопасный предмет изъяли. В доме мужчины обнаружили еще несколько гранат.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как николаевец пытался спрятать корпус от гранаты на детской площадке.

Julia Davudenko

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