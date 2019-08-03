В Киеве пьяный мужчина обстрелял посетителей кафе, потому что его облаяла собака – трое пострадавших в больнице

Ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии, он открыл огонь по двум женщинам и мужчине.

Об этом сообщает Информатор, который побывал на месте события.

Инцидент произошел по адресу проспект Мира, 13 около 00:00. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.

По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

Напомним, как в Приморском районы Одессы в ночь на 23 июля посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет.