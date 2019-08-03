На Одесчине задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

В Одесской области полицейские задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество.
Об этом сообщается на странице Нацполиции Украины.
У себя на родине 57-летний мужчина в течение двух лет совершал мошеннические действия.
Относительного него правоохранительные органы соседнего государства начали уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Разыскиваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, что ранее в Украине задержали иностранца, который восемь лет находился в розыске за убийство в Тбилиси.