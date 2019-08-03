Беглого украинского судью Чауса, пойманного на взятке в $150 тысяч, обнаружили молдавские журналисты

Николай Чаус Молдавские журналисты сняли на камеру прогуливающегося по Кишиневу беглого украинского судью Николая Чауса, которого подозревают в коррупции.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

На видео видно, как Чаус, стоя на улице вместе с охранником, разговаривает с кем-то по телефону. Как только он увидел журналиста то сразу поспешил уйти. На вопросы «Как у вас дела?» и «На каком этапе суда ваше дело?» беглый судья отвечать отказался.

Напомним, государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения пятого президента Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

Как известно, судью Чауса 9 августа 2016 года поймали на взятке: он требовал и получил 150 тысяч долларов США (более 3,7 миллионов гривен). При этом правоохранители обнаружили банку с деньгами. Сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины.

Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года. Позже он вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому «Юра Енакиевский» снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако. Чаус подлежал люстрации, входил в список на люстрацию Министерства юстиции, однако продолжал работать судьей.