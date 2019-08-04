Во Франции «жена дубайского шейха» украла из бутика украшений на 1,3 миллиона евро, заменив их на бульонные кубики

В Париже женщина, представившись женой дубайского шейха, украла из ювелирного магазина украшений на 1,3 миллиона евро.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на собственные источники, передает «Инфорезист».

В дорогой ювелирный магазин на улице Сен-Оноре в 1-м округе Парижа зашли две женщины. Одна из них представилась женой шейха из Дубая, сообщив, что ее сопровождает помощница.

Женщина выбрала украшения и попросила их упаковать. Сотрудник ювелирного позже рассказал полиции, что в момент упаковки ее беспокоили неоднократные телефонные звонки от человека, который связывал ее с этими покупателями.

Когда выбранные украшения были упакованы, «покупательница» договорилась с ассистентом по продажам, что осуществят денежный перевод на следующий день. После получения перевода посылку должны были отправить по указанному адресу.

Однако, когда сотрудники бутика не получили перевода спустя два дня, они открыли коробку и обнаружили, что украшения в ней заменены бульонными кубиками. Полиция Парижа ведет расследование.

Напомним, как в Киеве охранник ювелирного магазина отбил нападение грабителя, не позволив ему украсть драгоценности.