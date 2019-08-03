Визит Зеленского на Львовщину: Президент провел совещание по развитию медтуризма и пообщался со «слугами народа»

В субботу, 3 августа, президент Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл на Львовщину.

Об этом сообщает «Укринформ».

Напомним, что в Трускавце активно готовились к приезду Владимира Зеленского: проверяли люки и лайтбоксы, а «слуг народа» разули в отеле.

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14:51 Владимир Зеленский пообещал встретиться с представителями Коалиции общественных организаций, чтобы обсудить вопросы защиты избирательных прав внутренне перемещенных лиц. ОБ этом он заявил корреспонденту «Укринформа».

«Да, у нас есть это обращение. Но давайте нам копию ... Конечно, мы обещаем провести эту встречу с общественными деятелями. Уже занимаются организацией ее», - сказал Зеленский и взял у корреспондента напечатанную копию обращения.

На реплику журналиста о том, что участие, например, в местных выборах, которой лишены сегодня переселенцы, помогла бы им быстрее интегрироваться в общество на территории временного проживания, Президент согласился с этим.

«Да, там есть много вопросов. Мы готовимся к встрече. У нас, конечно, она будет и на ней мы все вопросы обсудим предметно», - добавил он.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан добавил, что в офисе готовится вариант изменений в избирательный кодекс страны.

«Международные организации поднимают этот вопрос, мы в курсе», - сказал он.

14:29 Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление об увольнении председателя Офиса президента Андрея Богдана. Вопрос по данному поводу ему задал корреспондент УП, а именно, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении самом деле освободить Богдана с должности.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинформировано об отставке главы ОП, и это был «шаг к подрыву доверия медиа», президент эмоционально сказал.

— Я ничего не взрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить, - заявил президент.

На замечание, что долго со стороны Офиса президента не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: «Опровержение чего? Он же написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет ... »

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.

13:36 После совещания Владимир Зеленский приехал в отель Rixos, где начал встречу с будущими нардепами от «Слуги народа». Как сообщают корреспонденты «Украинской правды», приехав в отель он закрылся на «рабочее совещание» с избранными депутатами.

«Президент шел с Mitrotel к кортежу быстро в сопровождении охраны. Толпа людей его фотографировал, звучали аплодисменты. Кто-то просил автограф или Селфи, но Зеленский быстро прошел к автомобилю», - говорится в сообщении.

13:25 Первым делом он провел совещание по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце. В ходе совещания, Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

«Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы», - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет трижды больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

Председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды различных типов. В общем Львовщина, по его словам, имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортном и реабилитационном лечении, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья. Немало проектов по развитию медицинского и оздоровительного туризма успешно развиваются, но существует и ряд проблем, отметил Мальский.

По его словам, для развития украинского медицинского туризма в настоящее время стоит больше популяризировать его в мире и создать более благоприятные условия для иностранцев, желающих приехать к нам на лечение.

«Средний чек иностранного туриста, который оставляет его в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немалые средства», - сказал председатель Львовской ОГА.

Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, которые приезжали на оздоровление в Украине, были гражданами России, сейчас ситуация кардинально изменилась.