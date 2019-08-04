В Техасе 21-летний американец устроил стрельбу в супермаркете – 20 погибших, 26 ранены

В субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо в американском штате Техас 21-летний парень расстрелял 20 человек, еще 26 ранил.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в супермаркете Walmart. Всего в результате трагедии погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Сообщается, что самому младшему погибшему было два года, самому старшему - 83.

После стрельбы полиция задержала 21-летнего мужчину Патрика Крузиоса. Он вероятно использовал АК-47. По данным полиции, Патрик Крузиос перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

Об инциденте в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Страшные перестрелки в Эль-Пасо, штат Техас. Отчеты очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти и правоохранительными органами. Говорил с губернатором о полной поддержке федерального правительства. Бог со всеми вами», - отметил Трамп.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2019 г.

Напомним, во время терактов в двух мечетях Крайстчёрча в Новой Зеландии, которые произошли 15 марта 2019 года, был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, который, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года имел разрешение на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.