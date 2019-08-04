В Техасе 21-летний американец устроил стрельбу в супермаркете – 20 погибших, 26 ранены

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В субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо в американском штате Техас 21-летний парень расстрелял 20 человек, еще 26 ранил. 

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в супермаркете Walmart. Всего в результате трагедии погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Сообщается, что самому младшему погибшему было два года, самому старшему - 83.

После стрельбы полиция задержала 21-летнего мужчину Патрика Крузиоса. Он вероятно использовал АК-47. По данным полиции, Патрик Крузиос перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

Об инциденте в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп. 

«Страшные перестрелки в Эль-Пасо, штат Техас. Отчеты очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти и правоохранительными органами. Говорил с губернатором о полной поддержке федерального правительства. Бог со всеми вами», - отметил Трамп.

Напомним, во время терактов в двух мечетях Крайстчёрча в Новой Зеландии, которые произошли 15 марта 2019 года, был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, который, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года имел разрешение на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.

Анатолий Чубаченко

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