В мэрии Николаева сообщили, что проверка показала миллионные хищения на ЖКП «Південь» – полиция открыла дело

По результатам проверки на ЖКП «Південь» в полиции открыли уголовное производство – были обнаружены хищения имущества.

Об этом заявил директор Департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По его словам, после проверок Госаудитслужбы и самой мэрии были обнаружены миллионные хищения имущества. Кроме того, некоторые помещения, которые по документам числятся на балансе ЖКП, фактически принадлежат частным лицам. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

— Мы взяли результаты своей проверки, взяли результаты, которые нам направила Госаудитслужба, все это внимательно изучили, составили письмо в полицию, они тоже нашу информацию изучили, по результатам было возбуждено уголовное производство, идет расследование. Там хищения имущества миллионные какие-то. Плюс Госаудитслужба даже указывает, что часть помещений, которые числятся на балансе «Півдня» по регистрационным документам уже принадлежат абсолютно другим компаниям, фирмам. То есть, там у полиции есть, в чем разобраться и есть, что повыяснять, как так коммунальное имущество ушло на сторону, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, департамент противодействия коррупции Николаевского горсовета и Госаудитслужба в ходе проверки деятельности ЖКП «Південь» обнаружили многочисленные нарушения на сумму 15,3 миллиона гривен.